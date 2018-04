Heute, am 03. April 2018, findet wie üblich der Wechsel im Angebot der kostenlosen "PS Plus"-Spiele statt. Das heißt, dass ihr im Laufe des Tages neue Spiele zur Verfügung haben werdet. Aber auch, dass heute die letzte Chance ist, euch die kostenlosen Spiele aus dem März herunterzuladen. Und da die so fett waren, bekommt ihr von uns eine freundliche Erinnerung, was auf der Liste steht.

Hier seht ihr die Titel nochmals im Vorschau-Video:

Diese Spiele solltet ihr euch also schnellstmöglich sichern. Gleichzeitig könnt ihr schon einmal vorfreudig die Augen nach der Umstellung im Store offenhalten, denn auch im April erwarten euch einige Higlights.

Hier seht ihr die kostenlosen Spiele für April 2018:

Ihr seht also, dass sich PS Plus auch im April für euch lohnt.

Heute ist also ein guter Tag für PlayStation-Spieler. Wenn ihr euch alle Games schnappt, habt ihr gut was zu tun diesen Monat. Oder habt ihr euch die März-Titel längst gesichert und schon durch? Sagt uns, was ihr von den Spielen haltet!