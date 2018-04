Tim "TheStrxangeR" Katnawatos ist erst 19 Jahre alt. Doch schon jetzt gehört er zu einem der besten eSportlern Deutschlands. Er ist momentan wohl der beste Fifa-Spieler - das hat er nun in der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL) bewiesen und ist Deutscher Meister 2018 geworden.

Am Osterwochenende spielten 24 E-Sportler in Fifa 18 um den Titel des Deutschen Meisters - der war immerhin mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro dotiert. Durchgesetzt hat sich der erst 19-jährige Tim "TheStrxangeR" Katnawatos. Gespielt hat er gegen den VBL-Meister 2013/14 Mirza Jahic. Als Mannschaft ließ Katnawatos den RB Leipzig gegen den 1. FC Köln von Jahic antreten.

"Es ist einfach unfassbar, dass ich mich hier am Ende gegen so viele starke Jungs durchgesetzt habe. Ich hätte nie damit gerechnet, aber jetzt bin ich tatsächlich Deutscher Meister und unglaublich stolz. Ich habe wirklich viel Zeit und Training investiert, um hier stehen zu können – schön, dass es sich jetzt ausgezahlt hat“, erzählt Tim Katnawatos direkt nach dem Finale. Das Magazin Sport1 titelt in der Überschrift sogar: "Fifa 18: Tim "TheStrxnger" Katnawatos - Deutschlands bester Gamer". Ob es dafür wirklich ausreicht, sehr gut Fifa zu spielen?

