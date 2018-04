In Kürze soll das offizielle Veröffentlichungsdatum von Spider-Man enthüllt werden. Bevor es so weit ist, dürft ihr bereits einen Blick auf ein neues Gameplay-Video werfen, das den Spinnenmann in Aktion zeigt.

Seit einer ganzen Weile wissen wir nun, dass der US-Entwickler Insomniac Games an dem PlayStation 4-exklusiven Spider-Man werkelt. Und während wir im vergangenen Jahr immerhin erste Spielszenen zu sehen bekamen, war weiterhin unklar, wann es das fertige Spiel in die Regale schaffen wird.

Dies soll sich in sehr naher Zukunft ändern: Das englischsprachige Spielemagazin Game Informer will seine kommende Ausgabe nämlich voll und ganz der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft widmen.

Auf insgesamt 14 Seiten will das Magazin frische Informationen über Missionen, die Steuerung, Kämpfe, Bösewichte, Upgrades, die Spielwelt und weitere Aspekte von Spider-Man liefern. Dabei soll endlich auch das offizielle Veröffentlichungsdatum des Spiels enthüllt werden – und das voraussichtlich noch im Verlauf des heutigen 4. Aprils.

Sobald die Informationsflut zu Spider-Man einsetzt, werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Bis dahin könnt ihr einen Blick auf das neue Gameplay-Video und frühere Videospiel-Gehversuche des Spinnenmanns in der Bildergalerie über diesen Zeilen werfen.