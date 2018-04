Schießerei bei YouTube: Motiv sollen die neuen Plattform-Regeln gewesen sein

Im Hauptquartier von YouTube herrscht Ausnahmezustand: Am gestrigen Dienstag hat eine Frau die Zentrale betreten und um sich geschossen. Dabei verletzt sie drei Personen und tötet sich am Ende selbst. Das Motiv ist bislang offiziell noch unklar. In einem Gespräch mit CBS verrät der Vater der Schützin, dass seine Tochter wütend auf YouTube gewesen sei.

Laut der Polizei handelt es sich bei der Täterin um die 39 Jahre alte Nasim Aghdam, die in Südkalifornien gelebt hat. Auf YouTube habe sie eigenen Kanal betrieben. Vor zwei Wochen, so heißt es von ihrem Vater, habe sie sich darüber beschwert, dass die Plattform Zahlungen für ihre Videos eingestellt haben soll. Am Montag habe er sie anschließend als vermisst gemeldet, nachdem sie sich zwei Tage lang nicht gemeldet hat und die Polizei davor gewarnt, dass sie den Konzern hasst.

Grund für die Abneigung sollen die neuen Regeln der Plattform sein, die dafür gesorgt haben, dass sie ihre Videos nicht mehr monetarisieren kann. Auf einer Webseite, die laut Medienberichten von Aghdam betrieben wurde, schreibt sie in einem Beitrag:

"Es gibt keine gleichwertige Wachstumschance auf YOUTUBE oder einer anderen Video-Sharing-Site. Dein Kanal wird nur wachsen, wenn sie es möchten!!!!!!!"

Wiederum heißt es von ihr, dass ein Youtube-Mitarbeiter ihre Videos mit Altersbeschränkungen versehen würde und die Plattform ihre Videos filtern würde, um ihre Klickzahlen zu verringern und sie zu entmutigen. In Videos auf ihren Kanal, der mittlerweile offenbar gelöscht wurde, soll sie zudem oft wütend über ihre Probleme mit YouTube gesprochen haben.

Die zuständige Polizei von San Bruno hat sich zu einem möglichen Motiv noch nicht geäußert. Um ein Beziehungsdrama, wie es zu Beginn vermutet wurde, soll es sich allerdings nicht handeln. Es würde keinen Beweis dafür geben, dass die Schützin ihre Opfer kannte oder gezielt Personen angegriffen hätte.