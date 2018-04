Spider-Man: Veröffentlichungstermin und Collector's Edition enthüllt

Spider-Man schwingt sich im Frühherbst auf die PlayStation 4: In einem Blogeintrag verrät Sony wie zuvor angekündigt den Veröffentlichungstermin von Spider-Man. Wenn nichts mehr schiefgeht, wird das Abenteuer von Peter Parker am 7. September 2018 erscheinen.

Vorbesteller erhalten unter anderem spezielle Outfits, wie etwa den Spider-Punk-Anzug:

Neben dem Veröffentlichungstermin hat Sony außerdem vier Versionen von Spider-Man angekündigt. Neben einer Standard-Version wird es eine Digital Deluxe Edition geben, die zusätzlich das DLC-Paket "Die Stadt die niemals schläft" enthält. Darin erwarten euch nach der Veröffentlichung des Hauptspiels weitere Missionen und Outfits.

Wer noch etwas mehr Geld in den Spinnenhelden investieren möchte, kann zudem eine Collector's Edition erwerben. Folgende Inhalte stecken im Paket:

Spider-Man für die PlayStation 4

Steelbook

Sticker Weiße Spinne

Mini Artbook

Spider-Man Statue, die erst im Sommer enthüllt wird

DLC-Paket "Die Stadt die niemals schläft"

Zu guter Letzt gibt es noch die Special Edition mit folgenden Inhalten:

Spider-Man für die PlayStation 4

Steelbook

Sticker Weiße Spinne

Mini-Artbook

Spieler, die eine der Versionen vorbestellen, erhalten außerdem ein paar Boni:

Spidey-Anzugpaket (Spider-Punk und zwei noch geheime Kostüme)

das Spider-Drone Gadget

ein Spider-Man-Avatar für das PSN

ein Spider-Man PS4-Design

5 Extra-Fertigkeitenpunkte

Mit Spider-Man im September hat Sony bereits dem dritten großen Exklusiv-Spiel in diesem Jahr einen Termin verpasst. God of War erscheint bereits im April, während Detroit - Become Human voraussichtlich am 25. Mai folgt.