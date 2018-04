Wie es scheint, ist selbst nach der Veröffentlichung aller Inhalte, die im Season Pass von Assassin's Creed - Origins enthalten sind, noch lange nicht Schluss mit Neuerungen und zusätzlichen Funktionen. Noch im April soll das Spiel mit dem sogenannten Animus Control Panel augestattet werden, wie Ubisoft auf der offiziellen Seite von AC Origins bekannt gibt.

Ein erster Blick auf das Animus Control Panel, wie auch auf der offiziellen Spielseite zu sehen.

Bevor ihr euch aber die Hände reibt und euch schon darauf vorbereitet, das Abenteuer auf alle nur erdenklichen Arten zu verändern, müssen wir die Erwartungen einiger Spieler herunterschrauben: Das Update soll vorerst nur für die PC-Version erscheinen. PC-Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, 75 Parameter in elf Kategorien nach eigenen Wünschen einstellen und verändern zu können.

Ubisoft hält sich zur genaueren Funktionsweise noch bedeckt, aber es ist zum Beispiel bereits bekannt, dass ihr manche Einstellungen wohl bis auf das Fünffache des Grundwertes erhöhen könnt. Dazu zählt zum Beispiel die Anzahl der maximal zähmbaren Tiere wie auch die Geschwindigkeit, mit der sich NPCs oder Hauptfigur Bayek bewegen. Sicher sind auch diverse Fähigkeiten betroffen, Genaueres wird aber erst bekanntgegeben.

Wenigstens gibt es die DLCs für alle. So wie "Der Fluch des Pharaos", erschienen am 13. März 2018:

Ihr sollt euch außerdem drei verschiedene Konfigurationen speichern und mit anderen Spielern teilen können. Dazu soll es ein eigenes Forum geben, ebenso wie die Integration des Animus Control Panel in die Uplay-Bibliothek. Was ein so starkes Tool in den Händen findiger und kreativer Spieler bedeuten mag, können wir uns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zur Gänze ausmalen. Wir sind aber sehr gespannt auf die Flut von Videos und die verrückten Dinge, die ihr damit anstellen werdet.

Ubisoft steht zurzeit wieder hoch im Kurs. Assassin's Creed - Origins ist ein großer Erfolg für den Publisher, der aktuell durch Far Cry 5 auf einem hohen Niveau gehalten wird. Der neue Shooter verfügt bereits über einen umfangreichen Level-Editor. Vielleicht gibt es in Zukunft auch eine ähnliche Funktion wie mit dem Animus Control Panel für Assassin's Creed - Origins.