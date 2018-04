Mit Far Cry 5 hat Ubisoft offenbar die richtigen Entscheidungen getroffen: Wie der Hersteller selbst bekannt gibt, übertrifft der fünfte Serienteil in Sachen Verkaufszahlen seine Vorgänger um Längen. In der ersten Woche hat sich Far Cry 5 doppelt so oft verkauft wie Far Cry 4 im vergleichbaren Zeitraum.

Montana in Far Cry 5 ist ein Verkaufsmagnet:

Far Cry 5 ist damit der am schnellsten verkaufte Serienteil weltweit. Insgesamt habe der Shooter in der ersten Woche laut Schätzungen etwa 310 Millionen US-Dollar erzielt und ist damit Ubisofts zweitgrößte Veröffentlichung überhaupt. Nur The Division war einst etwas erfolgreicher. Auffällig ist der digitale Anteil am Absatz: Etwa fünfzig Prozent aller Verkäufe sollen auf Downloadversionen zurückgehen.

Damit ist es auch erfolgreicher als Assassin's Creed - Origins, welches sich wiederum sehr viel besser als der direkte Vorgänger verkauft hatte.

"Ich bin stolz darauf, dass sich der jahrelange, leidenschaftliche Einsatz des Teams auszahlt und, dass die in Far Cry 5 erlebten Erfahrungen bei so vielen Menschen Anklang finden", so Dan Hay, der Executive Producer der "Far Cry"-Reihe.

Abseits der Verkäufe sorgt der "Open World"-Shooter ebenfalls für Firmenrekorde. Auf Twitch.tv wurden laut Ubisoft schon über 55.000 Stunden von Far Cry 5 gestreamt und auf Youtube haben Videos zum Shooter über 117 Millionen Aufrufe erzielt. Das hat zuvor kein anderes Spiel des französischen Herstellers geschafft.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob sich ein Ausflug nach Hope County lohnt, kann vorher einen Blick auf unseren Test "Far Cry 5: Ein Ausflug in die Angst" werfen.

Schluss mit Dschungel und Himalaya: Far Cry 5 entführt euch in den US-Bundesstaat Montana, in der eine militante Sekte ihr Unwesen treibt. Ob der Ort optisch überzeugen kann, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.