Wenn im September Spider-Man für die PlayStation 4 erscheint, schauen Xbox- und PC-Spieler in die Röhre. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, wie Entwickler Insomniac Games auf Twitter sehr deutlich macht. Auf die Frage eines Fans hin, wann Spider-Man für die Xbox erscheint, heißt es klar und deutlich wie folgt:

never — Insomniac Games (@insomniacgames) 4. April 2018

"Niemals". Es gibt demnach keine Chance, dass das kommende Abenteuer von Peter Parker die Microsoft-Plattform erreicht. Die Gründe dafür sind möglicherweise etwas komplizierter.

Das Offensichtliche vorab: Nach aktuellen Informationsstand ist Sony finanziell an der Entwicklung von Spider-Man beteiligt und tritt aus diesem Grund auch als Hersteller auf. Hinzu kommt eine langjährige Partnerschaft mit dem Comickonzern Marvel, der einst die Spider-Man-Rechte abgetreten hat.

So flüssig und actionreich schwingt Spider-Man im Jahr 2018:

Sonys Filmabteilung besitzt nämlich schon seit Jahren die Rechte an den Kinoumsetzungen des Spinnenhelden. Im Zuge des Marvel Cinematic Universe hat Sony jedoch einen Deal mit Marvel abgeschlossen, der Letzteren die Verwendung in den eigenen Filmen erlaubt. Die genauen Details dazu sind zwar unbekannt, aber es gilt als nicht ausgeschlossen, dass dabei auch die Spielerechte in den Fokus gerückt sind.

So oder so ist eines sicher: Spider-Man erscheint voraussichtlich am 7. September 2018 und zwar exklusiv für die PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro. Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle des 23-jährigen Peter Parker, der als Spider-Man bereits fest etabliert ist.