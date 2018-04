Der Bcon-Controller ist eine neue Ergänzung zur Steuerung von PC-Spielen, die sich zur Zeit bei Coming Soon Tech in Entwicklung befindet. Das Gerät befestigen sich PC-Spieler am Fuß und haben damit neben der Maus und der Tastatur eine zusätzliche Steuerungskomponente, die über Bewegungen des Fußes funktioniert. Wie genau das in der Praxis aussieht, verrät euch das Trailer-Video:

Der Bcon-Fuß-Controller im Einsatz:

Weitere aufschlussreiche Videos finden sich zudem auf dem offiziellen YouTube-Kanal BconZone.

Der Entwickler-Homepage ist zu entnehmen, dass sich Interessierte aktuell einen Rabatt von 50 Prozent des finalen Verkaufspreises sichern können, wenn sie sich für den "early launch alert" anmelden. Damit bekommt ihr also die Chance, den Bcon stark vergünstigt zu erwerben, sobald er auf dem Markt erhältlich ist.

Wie findet ihr den Bcon-Controller? Könntet ihr euch vorstellen, selbst damit zu spielen? Schreibt uns auch gern eure Meinung zum Gerät in die Kommentare und sagt uns auch, ob ihr gern mehr von dem Gerät sehen würdet!