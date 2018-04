Solltet ihr befürchtet haben, dass in der kommenden Woche plötzlich keine Videospiele mehr erscheinen, können wir euch beruhigen. Es mögen nicht die größten Veröffentlichungen des Jahres sein, doch wie so oft sind manche echte Perlen nur auf den ersten Blick recht unscheinbar. Wie immer haben wir die interessantesten Spiele für euch herausgesucht.

Wochenausblick KW15 Das erscheint nächste Woche

Epic Car Factory | 10. April

PC

In Epic Car Factory leitet ihr eure eigene Autofabrik. Neben wirtschaftlichen Aspekten spielt auch die Verwaltung eigener Maschinen und die Gestaltung des Sortiments eine große Rolle in der Simulation.

Extinction | 10. April

PC / PS4 / Xbox One

Extinction wirft euch in die Rolle eines der letzten Verteidigers in einer von gigantischen Bestien heimgesuchten Welt. Das Besondere sind die Kämpfe, in denen ihr Riesen von ihren Gliedmaßen befreit.

Masters of Anima | 10. April

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Steht ihr auf Spiele wie Pikmin oder Overlord, solltet ihr euch unbedingt einmal Masters of Anima anschauen. In der Rolle des Helden Otto kämpft ihr nicht nur selbst gegen fiese Monster, sondern beschwört mithilfe von Magie vielseitige und vor allem zahlreiche Helfer.

Owlboy | 10. April

Xbox One / PlayStation 4

Nachdem Owlboy seit ein paar Wochen für PC und Nintendo Switch verfügbar ist, sind nun auch PS4- und "Xbox One"-Besitzer an der Reihe und können sich ein Bild davon machen, ob sich die enorme Entwicklungszeit des Indie-Adventures bezahlt gemacht hat.

Bombslinger | 11. April

Nintendo Switch / Xbox One

Kombiniert ihr Bomberman mit einem Western-Szenario und Roguelike-Elementen erhaltet ihr Bombslinger. Nachdem sich das Spiel auf dem PC bereits seit knapp zwei Jahren im Early Access tummelt, erscheint es nun auch zum finalen Release für Nintendo Switch und Xbox One.

Robocraft Infinity | 11. April

Xbox One

Die Bastel-Fans unter euch könnten Gefallen an Robocraft Infinity finden. Hier baut ihr Block für Block vielseitige Roboter, die ihr in Mehrspieler-Gefechten auf das Schlachtfeld schickt.

Ys Origin | 11. April

Xbox One

Mit Ys Origin hält eine JRPG-Traditionsserie Einzug auf der Xbox One. Ob und wie viele der übrigen Spiele es ebenfalls auf Microsofts Konsole schaffen sollen, steht bislang nicht fest.

Hellblade - Senua's Sacrifice | 11. April

Xbox One

Bislang war das preisgekrönte Action-Adventure Hellblade - Senua's Sacrifice lediglich PC und PS4 vorbehalten. Ab der kommenden Woche öffnet der von Wahnsinn gezeichnete Leidensweg der jungen Kriegerin nun auch "Xbox One"-Besitzern die Tore. Was euch genau erwartet, könnt ihr in unserem Test Hellblade - Senua's Sacrifice: Die spielgewordene Wikinger-Hölle nachlesen.

