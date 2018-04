Divinity - Original Sin 2: Rollenspielhighlight erscheint für Konsolen

Eines der besten PC-exklusiven Spiele des letzten Jahres schafft schon bald den Sprung auf die Konsolen: Bandai Namco und Larian Studios geben in einer Pressemitteilung bekannt, dass Divinity - Original Sin 2 voraussichtlich im August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Dieses Spiel gab es bislang nur für PC-Nutzer:

In Divinity - Original Sin 2 begebt ihr euch abermals in die Fantasy-Welt des belgischen Entwicklers Larian Studios. Kenntnisse über den Vorgänger, den es ebenfalls für PC und Konsole gibt, sind nicht notwendig, denn Original Sin 2 beginnt am Anfang einer neuen Geschichte in Rivellon.

Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle über einen oder mehrere frei gestaltete Charaktere und begebt auf euch ein Abenteuer, in dem rundenbasierte Kämpfe und zahllose Gespräche auf euch warten. Dabei könnt ihr fast immer Einfluss auf eure Umwelt nehmen und die Spielwelt an vielen Stellen bewusst manipulieren. Divinity - Original Sin 2 versteht sich in erster Linie als Sandbox-Rollenspiel, welches euch zur Improvisation und zu Experimenten animieren möchte. Den einen, ganz genauen Weg zum Ziel soll es somit nicht geben.

Auf dem PC hat das durch Kickstarter finanzierte Rollenspiel zwischenzeitlich sogar Playerunknown's Battlegrounds vom Thron geschmissen. Hilfreich dürfte dabei der optionale Koop-Modus für bis zu vier Spieler gewesen sein, den es auch in der Konsolenversion geben wird. Online dürfen hier genauso vier Spieler ran, während der Splitscreen-Modus vor einem Fernseher auf zwei Spieler beschränkt ist.

Konsolenspieler durften bislang nur von Außen zusehen, bald ist damit aber Schluss. Im August soll Divinity - Original Sin 2 nach dem PC auch die PlayStation 4 und Xbox One erobern.