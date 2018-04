Die PUBG Corporation verklagt einen chinesischen Entwickler, der gleich zwei PlayerUnknown's Battlegrounds-Klone für den Mobile-Markt veröffentlicht hat. Und tatsächlich: Die Ähnlichkeiten dieser Spiele zum Vorbild PUBG sind nicht von der Hand zu weisen.

Sehenswert: Der Xbox-Trailer zu PlayerUnknown's Battlegrounds.

Mit der Erfolgsgeschichte PlayerUnknown's Battlegrounds hat im vergangenen Jahr ein waschechter Goldrausch in der Spieleindustrie begonnen. Insbesondere der Entwickler Epic Games hat mit seinem Online-Shooter Fortnite bewiesen, dass man das aktuell so populäre „Battle Royale“-Prinzip gewinnbringend adaptieren und kreativ trotzdem auf eigenen Beinen stehen kann.

Andere Hersteller haben sich da nicht so geschickt angestellt. Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres zog der PUBG-Erfolg offensichtliche Nachahmer an, die sich nicht die geringste Mühe gaben, eigene Ideen in das Genre zu bringen. Ein Klon aus China kombinierte die Erfolgsformel gar im Verbund mit der Terminator-Lizenz.

Einige der zahlreichen PUBG-Klone müssen nun um ihre Existenz fürchten: Wie die englischsprachige Webseite TorrentFreak berichtet, verklagt die PUBG Corporation den chinesischen Spielekonzern NetEase, der mit den Mobile-Spielen Rules of Survival und Knives Out gleich zweimal das PUBG-Prinzip kopiert hat.

Dabei geht es wohlgemerkt nicht um die Umsetzung des „Battle Royale“-Genres. Mit dem Einsatz des Begriffs „Chicken Dinner“ am Match-Ende sowie sehr ähnlichen Gebäuden, Landschaften, Fahrzeugen und Waffen sowie Gameplay-Aspekten wie der schrumpfenden Spielzone hat sich der Entwickler nach Ansicht der PUBG Corp. offenbar deutlich zu nah an seinem Vorbild bedient.

Dies hat laut Klageschrift auch insofern negative Auswirkungen auf PlayerUnknown's Battlegrounds, als Videos und Streams besagter Klone auf YouTube und anderen Plattformen mitunter fälschlicherweise unter dem Titel PUBG laufen. Der Entwickler und Publisher verlangt, dass Rules of Survival und Knives Out vom Markt genommen werden und fordert zudem Schadensersatzzahlungen.