Erinnert ihr euch noch an Shaq Fu? Das Prügelspiel aus dem Jahre 1994 rund um den Basketball-Spieler Shaquille O'Neal bekommt eine Fortsetzung spendiert, die am 5. Juni für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.

Das ist der Trailer zu Shaq Fu - A Legend Reborn:

Shaq Fu wird von vielen Kritikern als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten betitelt. 24 Jahre nach der Erstveröffentlichung soll eine Fortsetzung mit Namen Shaq Fu - A Legend Reborn erscheinen.

Wieder steht der inzwischen ehemalige US-amerikanische Basketball-Spieler Shaquille O'Neal im Mittelpunkt der Geschichte. Dieses Mal muss er sein Kampfgeschick nicht nur gegen Dämonen aus der Hölle unter Beweis stellen, sondern auch gegen prominente Bosse. Sein Ziel ist dabei klar: Er will seinen verstorbenen Meister und sein zerstörtes Zuhause rächen.

Shaq Fu - A Legend Reborn wird für alle Plattformen als digitaler Download zu einem Preis von 19,99 Euro angeboten. Eine Bundle-Version, die einen DLC inkludiert soll auch im Handel für PS4, Xbox One (29,99 Euro) und Nintendo Switch (39,99 Euro) erscheinen.

All jene, die NBA Playgrounds für Nintendo Switch vor dem 10. Juni 2017 erworben haben, erhalten außerdem eine kostenlose Version von Shaq Fu - A Legend Reborn.

Ob Shaq Fu auch heute noch eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten ist? In der Bilderstrecke trifft das Prügelspiel jedenfalls auf hammerharte Konkurrenz aus den letzten 10 Jahren.