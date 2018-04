Freunde von Spielen mit strategischer Komponente sollten sich an diesem Wochenende unbedingt wieder mal bei Steam einloggen. Dort gibt es nämlich noch bis Montag das taktische Survival-Game The Long Dark im Angebot für nur 7,99 Euro und den Echtzeit-Strategieklassiker Crusader Kings 2 sogar komplett kostenlos!

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von The Long Dark verschaffen:

In The Long Dark übernehmt ihr die Rolle von Buschpilot William Mackenzie, der mit seinem Flugzeug in der verschneiten nordkanadischen Berglandschaft abstürzt. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt und müsst versuchen, unter akutem Ressourcenmangel so lange wie möglich zu überleben, während das lokale Wolfsrudel euch das Leben schwer macht. Als euch schimmert, dass der Absturz vielleicht doch kein purer Zufall ist, beginnt ihr außerdem, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen.

Ihr habt noch keine Ahnung von Crusader Kings 2? Hier erfahrt ihr mehr:

Crusader Kings 2 hingegen bietet euch eine selten dagewesene politische Komplexität. Als Herrscher einer europäischen Dynastie des Hochmittelalters müsst ihr Prestige und Macht gewinnen, euer Erbe verteidigen und clevere Ehebündnisse eingehen, um nicht zugrunde zu gehen. Vor allem der Multyplayer-Modus für bis zu sagenhafte 32 Mitspieler verhalf dem Spiel zum absoluten Favoriten für Fans des Genres aufzusteigen.

Und, ist etwas für euch dabei? Zumindest den strategieaffinen Zockern unter euch, sei ans Herz gelegt, Crusader Kings mal auszuprobieren. Was habt ihr schon zu verlieren? Es ist schließlich kostenlos! Abenteuer und Überlebenskampf in der Natur sind eher etwas für euch? Dann tendiert ihr vielleicht auch zu The Long Dark. Schreibt in die Kommentare, was euch mehr zusagt.