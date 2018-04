Das MOBA League of Legends bietet seinen Fans eine breite Auswahl an spielbaren Charakteren. Von Yordlen, bis hin zu Robotern, Frauen und Männer. Sogar ein Paar ist dabei. Die neueste Heldin ist die "Tochter der Leere", Kai'Sa. Doch ein Aspekt schien viele Spieler zu stören, wie der Hauptentwickler der Charaktere im LoL-Blog schreibt: Der V-Ausschnitt ihres Anzugs.

Vor nicht allzu langer Zeit outete sich der erste Charakter des Spiels als homosexuell

"Vor ein paar Monaten habt ihr gesagt, ihr würdet nicht mehr unnötig sexualisierte Champions hinzufügen, es sei denn, es ergäbe Sinn für den Charakter, wie beispielsweise bei Ahri oder Evelynn und das jemand wie Miss Fortune oder Caitlyn ein Redesign vertragen könnte. Was ist mit diesem Gedanken passiert, als ihr Kai'Sa mit ihrem unnötig tiefen Ausschnitt entworfen habt?", so die Frage eines Nutzers. Die Kritik an Kai'Sa, der tödlichen Jägerin, sei berechtigt so REAV3, der für die Entwicklung der Charaktere verantwortlich ist. "Wir sind die ersten, die zugeben, dass Kai'Sas Ausschnitt bei den Spielern nicht gut ankam", heißt es in der Antwort. Das Problem bei dem Design lag darin, sie wie einen Menschen aussehen zu lassen und nicht wie eine "Monströsität", die vom "Void" erschaffen wurde.

Das eigentliche Konzept von Kai'Sa

Durch ihre schwarzen Haare erschwerte sich das Vorhaben, so REAV3. Daher hätten die Designer nur mehr Haut zeigen wollen, um ihre Menschlichkeit zu verdeutlichen.

"Auch wenn wir gute Intentionen hatten, hätten wir es besser machen können. In der Zukunft werden wir uns mehr Gedanken über solche Entscheidungen machen"

Auch wenn sie ihr Design jetzt nicht ändern werden, werden sie wohl versuchen, aus dem Fehler zu lernen.

Ob die Entwickler nun wirklich bei ihrem nächsten Helden mehr über das Design nachdenken werden, werdet ihr wohl in der Zukunft erfahren. Was haltet ihr von Kai'Sas Design?