In Norwegen gibt es derzeit zwei Masterstudenten der Universität Bergen, die sich dem Kampf gegen eine der größten Volkskrankheiten gewidmet haben. Rückenschmerzen plagen täglich tausende Menschen in Europa und anderen Regionen der Welt. Mit der Hilfe von Virtual Reality wollen die beiden Studenten dem Ganzen Einhalt gebieten. In Zukunft sollen sich Patienten mit Schmerzen in die virtuelle Welt begeben und so lernen, sich wieder schmerzfrei zu bewegen.

Die ersten Experimente haben bereits Erfolge gezeigt. Ein Proband, der mehr als ein Jahr mit Rückenschmerzen täglich zurechtkommen musste, war nach der mehrmaligen Prozedur geheilt. Nun kann er sich wieder schmerzfrei bewegen und muss keine Angst mehr davor haben, eine falsche Bewegung zu machen. Mit der VR-Brille werden die Probanden in drei verschiedene Spiele geschickt, die allesamt die Bewegung fördern und abhängig vom Schmerzgrad eine Linderung schaffen sollen.

Ob es sich bei dem Erfolg um einen Zufall oder ein wissenschaftlich relevantes Ergebnis gehandelt hat, wollen die Forscher Maja Sigerseth und Thomas Larsen laut Heise schon bald herausfinden. Eine größere Studie mit deutlich mehr Teilnehmern soll zeigen, dass VR-Brillen nicht nur für das Zocken geeignet sind, sondern auch einen therapeutischen Wert für kranke Menschen haben. In Norwegen sollen pro Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro durch Behandlungskosten von Rückenschmerzen und Ausfälle durch selbige entstehen. Auch in Deutschland ist das Problem weit verbreitet. Hierzulande sollen mehr als ein Dreiviertel der Bevölkerung regelmäßig an Rückenschmerzen leiden.