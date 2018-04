Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde der 20-jährige Danny Diaz-Delgado getötet. In seiner Heimatstadt Trenton, New Jersey, hatte er sich mit einem Unbekannten verabredet, um eine PS4 von ihm zu kaufen. Jedoch stellte sich der Unbekannte als der vorbestrafte Räuber Rufus Thompson heraus. Er soll Diaz-Delgado ermordet und ihn anschließend ausgeraubt haben. Mittlerweile befindet sich der Verdächtige in Haft und wartet auf sein Urteil.

Diaz-Delgado wurde mit pinkem Klebeband und einem Stromkabel gefesselt, bevor er mit neun Schüssen in den Körper niedergestreckt wurde. Bei dem Verdächtigen fand die Polizei laut der Seite Gamerant solches Klebeband und einen Fernseher, bei dem ein Kabel fehlte. Zudem stand ein leerer PS4-Karton in der Wohnung von Thompson und er hatte ein Bild von dem Geld auf dem Handy, das Diaz-Delgado über Facebook geschickt hatte.

Die PS4 war für seinen kleineren Bruder als Geschenk gedacht. Diaz-Delgado hinterlässt nicht nur seine Eltern sondern auch 12 Geschwister. In Trenton war er als Rettungsschwimmer tätig und hat sich in der Kirche engagiert. Seit dem 2. April 2018 sitzt der Verdächtige in Haft. In den kommenden Tagen soll über seine Anklage des Mordes, Raubs und Kidnappings entschieden werden.