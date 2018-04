Patrick Söderlund ist EA Head of Development und hat sich in einem Interview mit The Guardian die Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten. Dabei ging es um das kürzlich veröffentlichte Spiel A Way Out, das unter EA gepublisht und von einem kleinen Studio entwickelt wurde. Söderlund sagt, dass so etwas eigentlich nur früher denkbar war. Heute ist die Games-Branche deutlich härter geworden.

A Way Out wäre ohne EA vermutlich nie entstanden:

"Wir hatten einfach eine Idee für ein Spiel, das wir unbedingt machen wollten. Eines, was wir selbst spielen wollten und weil es keine vergleichbaren Spiele gab. Das war das Fundament unseres Geschäftsmodells. Es hat mich Jahre und das Jonglieren mit vielen Budgets gekostet, um Anerkennung zu bekommen und gesehen zu werden. Ich habe alles mitgemacht. Ich kann euch sagen, dass es vor 20 Jahren einfacher als heute war. Die heutige Arbeit als Entwickler ist sehr unterschiedlich. Eine schwierigere Welt."

Entwickler, wie beispielsweise Hazelight (Die Macher von A Way Out), hätten heute vermutlich ohne die Stärkung und das Vertrauen eines Publishers kaum eine Chance. Gerade deswegen sei EAs Originals-Programm so wichtig, so Söderlund. Es bietet eine Plattform für diejenigen, die sonst nicht gehört werden. Und hier gewinnen beide Parteien. Die Entwickler können ihre Vision mit der Hilfe von EA verwirklichen und EA bekommt tolle Titel ins Portfolio.