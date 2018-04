Mitarbeiter von Microsoft haben verraten, dass sich Spieler der Xbox One-Fassung von PlayerUnknown's Battlegrounds auf die baldige Veröffentlichung der Wüstenkarte Miramar und weitere Neuigkeiten zum Spiel freuen dürfen.

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres haben Spieler der PC-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds die Möglichkeit, in der Wüstenregion Miramar um das nackte Überleben zu kämpfen. Nun sollen auch Nutzer der Xbox One-Fassung in naher Zukunft die noch junge Karte betreten dürfen, wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet.

So hat der Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg nämlich auf Twitter verkündet, dass es bis zur Erweiterung des Map-Angebots auf Microsofts Konsole nicht mehr lange hin sein soll: „Der PlayerUnknown höchstpersönlich hat verraten, dass die Karte Miramar im Mai auf die Xbox kommt.“

The @PLAYERUNKNOWN himself just shared that the @PUBG Miramar map is coming to @Xbox in May!