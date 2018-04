Obwohl er mittlerweile schon fast fünf Jahre auf dem Buckel hat, verkauft sich der aktuelle Teil der „Grand Theft Auto“-Reihe nach wie vor blendend. Sogar so gut, wie die Seite Gamerant herausstellte, dass Grand Theft Auto 5 inzwischen mehr Geld eingespielt hat als je irgendein Medium - inklusive Film - zuvor. Bei insgesamt 90 Millionen verkauften Exemplaren über alle verfügbaren Plattformen spielten die Macher über 6 Milliarden Dollar ein.

Ob das nächste Spiel von Rockstar Games wohl an den Erfolg von GTA 5 anknüpfen kann?

Als eines der am teuersten produzierten Videospiele und zudem als das sich am schnellsten verkaufende Unterhaltungsprodukt aller Zeiten ist der Spitzenumsatz nicht der erste Rekord, den das beliebte Open-World-Spiel aufgestellt hat. Wegen der Jahr für Jahr gleichbleibend hohen Verkaufszahlen hat Take Two Interactive, der Publisher hinter GTA, sogar bereits ausgeschlossen, dass in Bälde an einer Fortsetzung gearbeitet werde. Der Erfolg ist selbst für die übrige Games-Industrie bis heute anscheinend sogar so einschüchternd, dass beispielsweise Activision zugunsten von Rockstars kommendem „Wild West“-Epos Red Dead Redemption 2 den Release von Call of Duty - Black Ops 4 erstmals in den Oktober vorverlegt hat.

Seid auch ihr stolzer Besitzer von GTA 5 und könnt euch bis heute nicht davon losreißen? Zieht ihr immer noch mit Freunden durch die Welt von GTA Online und geht regelmäßig auf Raubzüge? Erzählt uns, was euch am Spielprinzip so fasziniert, und schreibt es in die Kommentare.