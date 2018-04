Erinnert ihr euch noch Sam Fisher aus der Spielereihe Splinter Cell? Wie es scheint, wird er sehr bald ein Comeback haben. Allerdings nicht in einem neuen Ableger der eigenen Serie, sondern im Rahmen eines Gastauftritts. Denn offenbar wird es eine Erweiterung für Ghost Recon – Wildlands geben, in dem der Geheimagent eine Rolle spielt. Das geht aus einem Teaser hervor, den Ubisoft North America auf dem offiziellen Kanal teilte. Der liefert einige Hinweise zur Erweiterung sowie Leckerbissen für "Splinter Cell"-Fans.

Hier seht ihr den Teaser zum Crossover:

Zum einen geht aus dem Video hervor, dass die Operation von Sam Fisher den Namen "The Call" tragen wird. Zum anderen wird er wohl auf die Unterstützung seiner "Freunde" von den Ghosts zurückgreifen. Es ist also davon auszugehen, dass The Call wieder eine Team-Operation sein wird. Ein schönes Detail für Kenner: Die Autoren von Polygon meinen, im Teaser den Stammsynchronsprecher Michael Ironside zu erkennen, der Fisher somit möglicherweise auch im Spiel seine Stimme leihen wird. Das "Splinter Cell"-Crossover stellt nicht die erste außergewöhnliche Franchise-Mixtur in Ghost Recon – Wildlands dar. So hatte beispielsweise schon das Hollywood-Alien Predator eine Gastrolle im Spiel.

Ubisoft kündigte an, im Laufe des heutigen Tages konkrete Informationen zur Erweiterung zu veröffentlichen. Ihr dürft also gespannt sein, was das Comeback von Sam Fisher noch bereithält. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr die "Splinter Cell"-Spiele mochtet und euch über die Rückkehr des Agenten freut. Oder würdet ihr viel lieber ein neues Splinter Cell sehen?