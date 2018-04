(Bildquelle: Logan Paul via Twitch)

Wie zuvor angekündigt hat es den YouTuber Logan Paul auf Twitch.tv verschlagen. Dort hat er am gestrigen Abend erstmals ein paar Runden Fortnite im Livestream gespielt und bekam prompt die Quittung für seinen Auftritt. Innerhalb weniger Minuten war der Chat voll mit Trollen und obszönen Bildern.

Fortnite spielt schon die halbe Welt und nun auch Logan Paul:

Nach seinem kontroversen Jahresanfang wollte Logan Paul eine neue Welt für sich entdecken: Das Livestreaming auf Twitch.tv und den heiß begehrten Multiplayer-Shooter Fortnite. Die Ankündigung hat im Vorfeld nicht überall für Freudensprünge gesorgt, aber davon ließ sich der YouTuber nicht beirren.

Gestern Abend hat er zum ersten Mal seinen Livestream gestartet und zwischenzeitlich haben über 200.000 Leute zugesehen. Einerseits eine beeindruckende Leistung, andererseits waren offenbar nicht wenige nur zum Trollen da. Schon kurz nach dem Start wurde sein Chat mit zahllosen Beleidigungen, obszönen Nachrichten und Zeichnungen von Penissen gefüllt - und das im Sekundentakt.

Das ging soweit, dass Pauls Team zwischenzeitlich die Mikrofone stummgeschaltet hat, um mit ihm über die eskalierende Situation zu sprechen. Seine zuvor getätige Ankündigung, dass er einen positiven Chat haben möchte, in dem alle Spaß haben, wurde schnell von den tausenden Nutzern beiseite gewischt. In Zukunft, so eine Überlegung, könnte es deshalb sein, dass der Chat nur für zahlende Abonnenten zugelassen wird.

Trotz der Vorfälle möchte sich Logan Paul vom Streamen noch nicht verabschieden. Stattdessen möchte er in Zukunft regelmäßiger online sein. Ob die Trolle dann wegbleiben oder erneut zurückkehren, bleibt abzuwarten.