Es wird dunkel in Far Cry 5 und manchmal hört es gar nicht mehr auf. Davon berichten zumindest aktuell einige Spieler, die unter einem fiesen Bug leiden, derzu einer ewigwährenden Nacht führt. Entwickler Ubisoft möchte sich so schnell wie möglich um eine Lösung kümmern.

Das Jagen von Tieren wird nachts etwas schwieriger:

Wie viele "Open World"-Spiele besitzt auch Far Cry 5 einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel, bei dem sich vor allem die Lichtverhältnisse stark voneinander unterscheiden. Mitunter kann es aber aktuell sein, dass die Uhrzeit in Montana stehen bleibt und euer Charakter blöderweise für immer in der Nacht gefangen ist. Im Ubisoft-Forum mehren sich dazu die Fehlermeldungen.

Wann der Fehler auftritt, fällt offenbar sehr unterschiedlich aus. Bei manchen Spielern ist er erst nach Ende der Hauptmissionen aufgetreten, bei anderen schon nach dem Abschließen der Gebiete von John und Faith Seed. Im Video seht ihr die Problematik:

(Quelle: YouTube, Haneda Fz)

Eine Lösung für das Problem gibt es noch nicht. Ein Nutzer hat immerhin den Bug beseitigen können, in dem er mit einem Freund eine Koop-Partie gestartet hat. Das soll jedoch nicht immer helfen. Ubisoft selbst hat bereits angekündigt, dass sie den Fehler untersuchen und sich um ein Update bemühen.

Solange müsst ihr, wenn ihr von dem Fehler betroffen seid, Montana und das fiktive Hope County weiterhin zu nächtlicher Zeit erkunden. Steckt also lieber ein paar mehr Leuchtquellen ein.