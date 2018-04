14.000 vertonte Dialogzeilen, eine komplett neue Geschichte und neun Jahre Arbeit: Die Modifikation Fallout - New California gehört zu den größten Mod-Projekten für Fallout - New Vegas. Nun steht das Prequel so langsam aber sicher vor der Vollendung.

Fallout - New Vegas ist 2010 erschienen und hat auf den Stärken des Vorgängers aufgebaut:

Fallout - New California, einst noch als Fallout - Project Brazil für Fallout 3 in Entwicklung, sieht sich als eine inoffizielle Vorgeschichte zu den Ereignissen von Fallout - New Vegas. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle eines Überlebenden aus Vault 18, der sich auf eine nicht allzu ungefährliche Reise begibt.

Die Modifikation ist schon seit über neun Jahren in Arbeit und hat so einige Überarbeitungen erhalten. Mit der Veröffentlichung von Beta 200 ist nun erstmals ein Ziel in Sicht, wie die Entwickler auf ModDB selbst bekanntgeben. Die komplette Mod ist ab sofort von Anfang bis Ende spielbar und bietet vertonte Dialoge, neue Gebiete, dutzende von neuen Aufträgen und zwölf verschiedene Enden.

"Wir haben immer noch Bugs und wir haben immer noch einige Fehler, aber es nähert sich einem Niveau, welches man von einem releasefähigen Produkt erwarten würde", so die Macher. Für alle ist Fallout - New California aber noch nicht spielbar. Das soll sich jedoch in Zukunft mit einer offenen Beta-Phase ändern.

Einen offiziellen Erscheinungstermin für die Mod gibt es derweil nicht. Das Entwicklerteam will zuvor noch einige Fehler beheben und dem Projekt einen Feinschliff verpassen.