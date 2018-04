Ghost Recon - Wildlands: Sam Fisher erhält Gastauftritt, kostenloses Wochenende

Sam Fisher kehrt tatsächlich zurück. Im Rahmen des zweiten Jahres von Ghost Recon - Wildlands veröffentlicht Ubisoft am 10. April die Special Operation 1 - Splinter Cell. In dieser dürft ihr einmalig den Protagonisten der "Splinter Cell"-Reihe auf eine besondere Mission begleiten.

Im Video stellt euch Sam Fisher die Mission selbst vor:

Die kostenlose Zusatzmission schickt euch zusammen mit Sam Fisher auf eine Infiltrationsmission im fiktionalen Bolivien, die bislang den schwersten Einsatz der "Ghost Recon"-Einsatzsoldaten darstellen soll. Wie üblich kann die Mission entweder einzeln oder im Team mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden.

Wer die Mission bis zum 16. Mai 2018 abschließt, erhält als Belohnung unter anderem das berühmte Sonarsichtgerät von Sam Fisher und weitere Gegenstände, die sich rund um die "Splinter Cell"-Marke drehen. Zudem erweitert die Special Operation 1 die PvP-Modi um eine neue Sturm-Klasse namens Echolon, die über eine Sonarimpuls-Fähigkeit verfügt. Diese erlaubt es ihm, Feinde auf kurze Distanz durch Wände hinweg zu sehen.

Wer nun Lust auf Ghost Recon - Wildlands bekommen hat, der kann vom 12. bis zum 15. April am kostenlosen Wochenende teilnehmen. In der Zeit könnt ihr alle Inhalte von Ghost Recon - Wildlands auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 gratis ausprobieren. Sämtlichen Spielfortschritt, den ihr in der Zeit erzielt, wird beim Kauf der Vollversion übernommen.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Sam Fisher oder lässt euch der etwas in die Jahre gekommene Spezialagent kalt? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren und ob ihr euch auf ein neues Splinter Cell freuen würdet!