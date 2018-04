The Forest: Erhält nach vier Jahren einen Veröffentlichungstermin

Vor etwa vier Jahren hat das Survival-Spiel The Forest auf Steam in Form von Early Access seinen Anfang genommen und wird bald die Zielgerade erreichen. Laut dem Entwickler Endnight Games ist die Veröffentlichung der finalen PC-Version für den 30. April 2018 geplant.

Im Video gibt es ein paar Überlebenstipps:

Was lange währt, wird endlich gut? Bei The Forest könnte das stimmen. Seit Jahren werkeln die Macher an ihrer Vorstellung eines Survivalspiels mit Horror-Elementen und das kommt bei den Steam-Nutzern gut an. Aktuell haben über 75.000 Käufer einen Daumen nach oben gegeben - macht insgesamt 92 Prozent positive Bewertungen.

Mit der Veröffentlichung am 30. April 2018 wird es noch einmal ein paar größere Änderungen geben. Unter anderem planen die Entwickler mit neuen Gebäuden, mit einer verbesserten Spielperformance und einem offiziellen Controller-Support. Zeitgleich wird aber auch der Preis von bisher 14,99 Euro auf 19,99 Euro steigen.

In The Forest stürzt ihr zu Beginn mit einem Flugzeug ab und findet euch anschließend auf einer mysteriösen Insel wieder, auf der offenbar Kannibalen ihr Unwesen treiben. Euer Ziel? Überleben und nach und nach Teile der Spielwelt erkunden. Wie gut das Survival-Spiel sein kann, erfahrt ihr unter anderem in der Kolumne "Dieser eine Moment: Ein gefundenes Fressen für Kannibalen".

Wann die angekündigte Version für die PlayStation 4 erscheint, ist derweil noch unklar. Möglicherweise werden sich die Entwickler erst nach der Veröffentlichung der PC-Version dazu äußern.