Klingelnde Kassen im Hause Epic Games: Die mobile Version des Online-Shooters Fortnite hat die Spitze der iPhone-Charts erklommen und in nur knapp drei Wochen über 15 Millionen Dollar Umsatz eingefahren.

Fortnite beziehungsweise Fortnite Battle Royale ist ungemein erfolgreich – das ist kein Geheimnis. Unter anderem auf YouTube bricht die noch junge Marke aus dem Hause Epic Games Rekorde. Der Smartphone-Ableger Fortnite Mobile ist derweil so beliebt, dass er den Schulalltag an US-amerikanischen Bildungsstätten gefährdet.

Und obwohl das Spiel kostenlos ist, klingeln bei Epic Games die Kassen: Wie die englischsprachige Webseite Digital Trends auf statistischen Grundlagen der Marktforschungsseite Sensor Tower berichtet, haben sich die Einnahmen durch Fortnite Mobile seit der freien Veröffentlichung des Spiels fast verdreifacht.

Weltweit sollen in 20 Tagen über 15 Millionen Dollar durch sogenannte In-App-Käufe in Fortnite Mobile eingenommen worden sein – 10,5 Millionen davon bleiben bei Epic Games hängen. Mit solchen Zahlen mischt das Spiel natürlich kräftig in den iPhone-Charts mit, wo sich der Shooter so vor umsatzstarke Spiele wie Pokémon Go, Clash of Clans und Candy Crush Saga gesetzt hat. Über 11 Millionen Nutzer haben das Spiel mittlerweile installiert. In den Gratis-Charts in Apples App-Store befindet sich Fortnite auf dem zweiten Platz, während sich die mobile Version von Playerunknown's Battlegrounds auf dem achten Platz tummelt.

An die Umsätze des ersten Monats von Pokémon Go kommt Fortnite trotzdem bei weitem nicht ran. Stolze 200 Millionen Dollar nahm Niantic durch In-App-Käufe ein.

Die Mikrotransaktionen in Fortnite Mobile verschaffen euch keine wirklichen Vorteile im Spiel. Größtenteils handelt es sich bei den lukrativen In-App-Käufen um alternative Outfits und Siegestänze.