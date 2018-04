Aufgrund betrügerischer Praktiken im Zusammenhang mit Lootboxen müssen drei Spielefirmen eine saftige Geldstrafe von insgesamt 945.200 US-Dollar (ungefähr 767.000 Euro) bezahlen.

Für eine große Kontroverse rund um Lootboxen sorgte vor allem dieses Spiel:

Während über die Unternehmen NextFloor und Netmarble ein nicht ganz so hohes Bußgeld verhängt wurde, ist Nexon nicht ganz so glimpflich davongekommen, wie das Magazin Korea Herald berichtet. Dem Publisher wurde aufgrund betrügerischer Absichten bei dem Verkauf von Lootboxen im "Free to Play"-Spiel Sudden Attack eine Geldstrafe in Höhe von 875.000 US-Dollar (710.025 Euro) auferlegt.

Bei einem Event in Sudden Attack hatten die Spieler die Chance zwei von 16 Puzzleteilen in umgerechnet etwa 68 Cent teuren Beutekisten zu ergattern. Jedoch hätte der Publisher laut der koreanischen "Fair Trade"-Kommission die Verbraucher in dem Glauben gelassen, dass die Chance jedes Puzzleteil zu erhalten gleich sei, obwohl einige Stücke nur zu 0,5 Prozent in einer Beutekiste zu finden seien. Nexon hätte seinen Spielern demzufolge mehr Informationen preisgeben müssen.

"In unserem Puzzle-Event haben wir den Begriff 'zufällige Bestimmung' verwendet, um darauf hinzuweisen, dass die Gegenstände zufällig verteilt werden und dass die Wahrscheinlichkeit, jedes Puzzleteil zu erhalten, unterschiedlich ist. Die FTC interpretierte den Ausdruck jedoch als gleichwertig. Wir planen in Zukunft an einer zusätzlichen Überprüfung dieses Problems zu arbeiten", teilte Nexon nach Angaben der Webseite Korea Herald in einem Statement mit.

Vor allem in "Free to Play"-Games sind Lootboxen schon seit längerem gang und gäbe. Inzwischen sind sie jedoch auch in dem ein oder anderen Vollpreis-Spiel zu finden.