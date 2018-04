Welches Spiel-Genre geht in letzter Zeit durch die Decke wie kein anderes? Richtig, Battle Royale! Und was ist außerdem wieder im Kommen? Na klar, die bunten Neon-Phantasien der 80er Jahre! Boss Key Productions, die Macher hinter dem gefloppten Multiplayer-Shooter LawBreakers, zählten eins und eins zusammen und haben daher jetzt ein neues Spiel am Start.

Hier könnt ihr euch schonmal auf die bonbonbunte Ballerei einstimmen:

In Radical Heights, so der Titel des kompetitiven Third-Person-Shooters, zieht ihr mit frisch gekämmtem Vokuhila und in Begleitung eurer duften Gang in den Kampf gegen verfeindete Gruppen. Und das in bester PUBG-, beziehungsweise Fortnite-Manier, also bis außer euch keiner mehr steht. Auf den Schlachtfeldern sucht ihr außerdem ständig nach Bargeld, was euch den Kauf von neuen Waffen und kosmetischen Ausrüstungsstücken ermöglicht. Und wenn ihr neben der ganzen Ballerei mal eine freie Minute findet, könnt ihr außerdem coole Tricks auf eurem BMX machen und damit eure Mitspieler beeindrucken.

Das Spiel könnt ihr ab sofort kostenlos in der Early-Access-Version auf Steam austesten. Wenn ihr bereit seid, etwas Geld zu bezahlen, um die Entwicklung zu unterstützen, steht euch außerdem das sogenannte „Founders Pack“ zur Verfügung, welches exklusive Bonus-Inhalte bereithält.

Seid ihr passionierte Battle Royale Spieler und fühlt euch angesprochen? Oder wollt ihr unter gar keinen Umständen von eurem Lieblingsspiel abrücken? Vielleicht habt ihr auch noch gar keine Erfahrungen mit Games dieser Art gemacht und fühlt euch durch das 80er Setting angesprochen? Sagt uns, was ihr von Radical Heights haltet.