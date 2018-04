Seid ihr bereit die Welt von Stardew Valley endlich mit Freunden an eurer Seite zu betreten? Zuletzt wurde bekannt, dass die Arbeit am Multiplayer wie geschmiert läuft, jetzt äußerte sich der Entwickler Eric Barone via Twitter, wann ihr etwa mit dem Multiplayer-Update rechnen dürft.

Schon seit der Veröffentlichung für PC, dem 26. Februar 2016, träumen Fans davon gemeinsam mit Freunden in Stardew Valley zu farmen. Jetzt verkündet der Entwickler Eric Baron, dass das Videospiel in etwa einem Monat mit dem Multiplayer-Update versorgt werden könnte.

Update on Stardew Valley multiplayer: still making good progress on fixing bugs, if all goes well it should be ready in about a month