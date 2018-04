Der Hype um Playerunknown's Battleground ist bislang an euch vorbei gegangen? Dann erhaltet ihr auf der Xbox One demnächst die Chance, gratis am "Battle Royale"-Spiel teilzunehmen. Vom 19. bis zum 22. April wird die Game Preview Version kostenlos spielbar sein.

Die Free Play Days von Microsoft laden zu PUBG ein:

Obwohl unlängst Fortnite das Zepter des "Battle Royale"-Genres für sich beansprucht hat, kämpft Playerunknown's Battlegrounds weiterhin um neue Spieler. Unterstützung gibt es nun von Microsoft, die zusammen mit Entwickler Bluehole in der kommenden Woche gleich vier Tage lang PUBG gratis zur Verfügung stellen.

In der Testphase erhaltet ihr kompletten Zugriff auf alle Spielmodi des Multiplayer-Shooters. Die einzige Voraussetzung ist ein aktives "Xbox Live Gold"-Abonnement, welches für Online-Partien zwingend notwendig ist. Solltet ihr euch während oder nach dem Gratis-Wochenende für einen Kauf der Vollversion entscheiden, wird zudem euer Fortschritt übernommen.

Interessierte Spieler sollten sich jedoch schon einmal darauf einstellen, dass technisch vermutlich nicht alles einwandfrei laufen wird. Schon zu Beginn der Preview-Phase hat es bei Playerunknown's Battlegrounds so einige Probleme gegeben. Und selbst nach zahlreichen Patches ist die "Xbox One"-Version noch nicht so weit wie das große PC-Vorbild.

Ob das Gratis-Wochende für zahlreiche neue Spieler sorgt, bleibt abzuwarten. Immerhin wird es im Konkurrenzkampf der beiden "Battle Royale"-Giganten PUBG und Fortnite definitiv nicht so schnell langweilig.