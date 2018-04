Vorsicht bei dem was ihr auf euren PC installiert: Aktuell treibt eine neue Ransomware ihr Untreiben, die ausnahmsweise kein Geld von euch möchte. Die Schadsoftware, die eure gesamten Daten verschlüsselt, will stattdessen, dass ihr mindestens eine Stunde lang Playerunknown's Battlegrounds spielt.

In einer Stunde könnt ihr in PUBG so einige Höhen und Tiefen miterleben:

Bei Ransomware handelt es sich um eine ganz fiese Art von Schadsoftware. Gelangt diese einmal auf euren Rechner, verschlüsselt sie im schlimmsten Falle eure komplette Festplatte inklusive aller Dateien, Fotos und so weiter. In der Regel wird vom Betroffenen verlangt, dass er eine entsprechende Summe bezahlt, um einen Entschlüsselungsprozess in Gang zu setzen.

Im Falle der PUBG Ransomware, die vom MalwareHunterTeam entdeckt worden ist, ist die Vorgehensweise jedoch etwas anders. Zum einen verschlüsselt die Software offenbar nur Dateien und Ordner, die sich auf dem Desktop befinden, und zum anderen wird zum Entschlüsseln Playerunknown's Battlegrounds benötigt. In der Mitteilung der Ransomware heißt es, dass der Ersteller kein Geld möchte. Der Betroffene soll lediglich eine Stunde lang den "Battle Royale"-Shooter spielen.

Wie sich herausstellt, müsst ihr die Zeitangabe nicht einmal einhalten. Es reicht schon, Playerunknown's Battlegrounds für ein paar Sekunden zu starten, um den Entschlüsselungsprozess in Gang zu setzen. Zusätzlich ist in der Mitteilung ein Wiederherstellungscode angegeben, womit ihr direkt und ohne Umwege die Entschlüsselung vornehmen könnt.

Es handelt sich also bei der PUBG Ransomware eher um einen mehr oder weniger gelungenen Scherz. Nichtsdestotrotz solltet ihr aufpassen, denn möglicherweise wird aus dem Witz in Zukunft der pure Ernst.