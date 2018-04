Monster Hunter - World: Alle Infos zum Frühlingsblüten-Fest

Die Temperaturen steigen, die Blumen fangen an zu blühen: Der Frühling ist da. Auch in Monster Hunter - World feiert Capcom den Start der neuen Jahreszeit. Vom 6. bis 19. April 2018 findet in der Versammlungsstätte von Astera, der Himmelsstürmerin, das Frühlingsblüten-Fest statt.

Mächtige Drachen erwarten euch in Monster Hunter - World:

Neben spezieller Frühlingsmode erwartet Spieler vor allem das Event-Quest-Spektakel. Dabei werden laut Capcom "fast alle zuvor veröffentlichten Event-Quests" erneut zur Verfügung gestellt. Wer also in der Vergangenheit die eine oder andere Jagd auf Spezialmaterialien verpasst hat, bekommt nun Gelegenheit, diese nachzuholen.

Zusätzlich könnt ihr spezielle Frühlingsblüten-Fest-Quests annehmen, um euch am Ende des Tages eine besondere Fest-Ausrüstung zu schneidern. Danach könnt ihr euch mit der kaufbaren Geste "D-I-S-C-O" sogar auf eine eigene "frühlingshafte Tanzparty" begeben.

Noch nicht genug? Nun denn: Während der Fest-Zeit erhaltet ihr außerdem Rabatte in den Läden von Astera. Erkennbar ist das daran, dass ein ganz spezielles Schiff im Hafen anlegt und eine besondere Melodie im Hintergrund abgespielt wird. Zudem gibt es als täglichen Anmeldebonus gleich zwei Superglück-Gutscheine und die befristeten Beutezüge wechseln jetzt täglich statt wie gewohnt wöchentlich.

Ihr seht also: Es gibt wieder jede Menge zu unternehmen in Monster Hunter - World. Ein Besuch beim Frühlingsblüten-Fest von Astera könnte sich demnach für den einen oder anderen Jäger definitiv lohnen.