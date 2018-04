In einigen Videospielen habt ihr die Möglichkeit, in virtuellen Welten groß angelegte Raubüberfälle durchzuführen und euch so einen zweifelhaften Lebensunterhalt zu verdienen. Da kann man schon mal auf Ideen kommen, oder?

Dieser Ansicht ist jedenfalls die Bild-Zeitung, die erneut das böse Medium Videospiele in der Berichterstattung um einen realen Raubüberfall in Köln in den Vordergrund stellte. Die Überschrift des Artikels: "IDEE KAM IHNEN VOR DER PLAYSTATION - Bubis raubten Geldtransporter aus". Allerdings wird in den seltensten Fällen erwähnt, bei welcher Aktivität Menschen auf die Idee kamen, etwas Kriminelles zu tun. Für die Bild war es allerdings wichtig klarzustellen, dass die "Bubis" nicht beim Eis essen auf die Idee kamen, sondern beim Zocken.

Dass Videospiele Menschen auf friedliche Weise zusammenbringen können, zeigt euch dieses Video

Die Geschichte ist schnell erzählt: Vier junge Männer – drei im Alter von 20 Jahren, einer 28 Jahre alt – haben einen Geldtransporter überfallen und sich die Tageseinnahmen dreier Edeka-Märkte im Wert von insgesamt 55.260 Euro unter den Nagel gerissen.

Die Verdächtigen bedrohten den Geldboten offenbar mit einer Bohrerspitze. Die Flucht erfolgte im Wagen der Mutter. Nichtsdestotrotz müssen sie sich nun wegen schweren Raubes vor dem Kölner Landgericht verantworten.

Die Bild hat den eigentlichen Schuldigen derweil bereits ermittelt: Einer der „Bubis“, wie die Zeitung die erwachsenen Täter möglicherweise aufgrund ihres noch jungen Alters und ihrer eher dilettantischen Vorgehensweise bezeichnet, soll beim „gemeinsamen PlayStation-Spiel“ einen entscheidenden Tipp von einem befreundeten Supermarkt-Mitarbeiter erhalten haben.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die Bild die Aufmerksamkeit ihrer Leserschaft auf Videospiele lenkt und das Medium indirekt als Ideengeber für reale Straftaten anprangert. Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte das Blatt sogar ganz konkret auf angebliche Parallelen zu GTA 5 hingewiesen.

Was die jungen Männer im aktuellen Fall tatsächlich auf die schiefe Bahn gebracht hat, kann nur gemutmaßt werden. Was sagt ihr zu der Thematik? Können Videospiele einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Kriminalisierung von Menschen ausüben? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!