In Dauntless zieht ihr, ähnlich wie bei Monster Hunter - World, zusammen mit anderen Spielern gegen riesige Monster in den Kampf. Die Open Beta startet voraussichtlich am 24. Mai 2018 und steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Während "PlayStation 4"- und "Xbox One"-Besitzer mit Monster Hunter - World schon seit dem 26. Januar auf die virtuelle Jagd gehen können, gucken PC-Spieler aufgrund mangelnder Alternativen in die Röhre. Eure bisher einzige Möglichkeit stellte der Kauf eines Gründerpakets von Dauntless dar. Das soll sich mit dem Start der Open Beta am 24. Mai ändern, denn dann könnt ihr das kooperative Abenteuer völlig kostenlos ausprobieren.

100.000 Spieler tummeln sich bereits in der geschlossenen Beta, um verschiedenen Monstern den Garaus zu machen und ihre Häute und Knochen anschließend für bessere Ausrüstungsgegenstände zu verwerten. Wie das Entwicklerstudio Phoenix Labs auf offiziellen Webseite Play Dauntless bekanntgegeben hat, haben sich 700.000 weitere interessierte Spieler bereits für die Open Beta angemeldet.

Spielt ihr Dauntless bereits, dürfte euch interessieren, dass sowohl am 2. Mai und auch am 22. Mai Server-Wipes vorgenommen werden, womit euer spielinterne Fortschritt zurückgesetzt wird und neue Inhalte integriert werden.

Wollt ihr noch mehr von dem Abenteuer erfahren, werft doch einen Blick auf die Vorschau: "Dauntless vs. Monster Hunter - Ein Kampf wie David gegen Goliath?".

Endlich können auch PC-Spieler auf Monsterjagd gehen, bald sogar völlig kostenlos. Seid ihr an dem kooperativen Rollenspiel interessiert, werft doch einen Blick in die Bilderstrecke.