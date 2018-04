God of War: Das sind die ersten Wertungen auf Metacritic

Der vierte Teil der "God of War"-Serie führt den alten Gott Kratos in eine neue Heimat und macht einiges anders als seine Vorgänger. Doch wie kommen diese Veränderungen an? Augenscheinlich überdurchschnittlich gut, wie die ersten Wertungen auf Metacritic zeigen.

Hier seht ihr das neue Kampfsystem im Detail

Durchschnittlich 94 Punkte kann das Action Adventure nach 74 Bewertungen von Magazinen aus aller Welt einheimsen. Den Preis für das beste "PlayStation 4"-Spiel des Jahres gibt es oben drauf. Über 20 Magazine geben dem PS4-exklusiven Spiel sogar 100 von 100 möglichen Punkten. IGN schreibt:

"Ich habe große Action bei God of War erwartet und das Spiel liefert diese geschickt. Ich habe allerdings nicht erwartet, dass es eine aufregende Reise wird, bei dem sich jeder Aspekt zu einem Meisterwerk ergänzt. (...) Die offensichtliche Sorgfalt, mit der die Welt, die Charaktere und das Gameplay erschaffen wurden, liefert mit Abstand das aufregendste und unvergesslichste Spiel der Serie."

Die letzten großen Spiele des Jahres 2018, die annähernd so gut bewertet wurden, waren Monster Hunter - World mit durchschnittlichen 90 Punkten und Bayonetta 2 für die Switch mit 92 Punkten auf Metacritic. 94 Punkte konnten letztes Jahr die zwei Switch-Titel The Legend of Zelda - Breath of the Wild und Super Mario Odyssey mit 97 Punkten toppen.

Die niedrigste Wertung, die God of War bekam, sind - noch immer gute - 80 Punkte. Ein Kritikpunkt des Magazins TheSixthAxis ist, dass das Spiel zu viele Elemente nutzt, die andere große Games bereits nutzten. Andere kritisieren das neue Kampfsystem, das mehr Abwechslung gebrauchen könne.

In unserem Test bekam God of War ganze 90 Punkte. Wieso es nicht für 100 gereicht hat, könnt ihr in "God of War: Ein alter Gott in einer neuen Heimat" nachlesen.

Am 20. April könnt ihr euer "God of War"-Exemplar endlich in den Händen halten. Freut ihr euch schon auf das Abenteuer oder könnt ihr euch einfach nciht mit Kratos anfreunden?