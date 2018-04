Warcraft 3 hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Genauer gesagt fast 16 Jahre, aber Blizzard hat das einstige Vorzeige-Strategiespiel noch lange nicht in die Mottenkiste eingeräumt. Mit Update 1.29 ist nun sogar ein weiterer Patch erschienen, der ein weiteres Mal große Änderungen mit sich bringt.

Für viele Spieler immer noch unvergessen: Das Intro zu Warcraft 3 - The Frozen Throne

Als Warcraft 3 - Reign of Chaos im Jahr 2002 erschienen ist, waren Breitbildmonitore gerade erst so langsam im Kommen. Eine Unterstützung für solche Auflösungen hat es zum damaligen Zeitpunkt nicht gegeben. Mit dem neuen Patch holt Blizzard das nach und bietet erstmals einen vollständigen Widescreen-Support für Warcraft 3 und dessen Erweiterung Warcraft 3 - Frozen Throne. Die bisherige Lösung, die zu einem unschönen Strecken des Bildes geführt hat, gehört damit der Vergangenheit an.

Außerdem dürfen nun bis zu 24 Spieler in einer Multiplayer-Lobby anwesend sein und die Ranglisten wurden zurückgesetzt. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um in Mehrspieler-Partien gegen andere Spieler, das eigene Können unter Beweis zu stellen.

Zusätzlich könnt ihr im Map-Editor nun größere Karten erstellen und mehr Einheiten und Gebäudeobjekte platzieren. Die kompletten englischsprachigen Änderungen findet ihr im Blizzard-Forum. Ein Hinweis an dieser Stelle: Es ist für Warcraft 3 das letzte Update, welches noch Windows XP unterstützen wird.

Die besondere Erwähnung dieser Einschränkung deutet darauf hin, dass Blizzard auch in Zukunft noch mindestens ein weiteres Update für Warcraft 3 geplant hat. Infos dazu sind aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.