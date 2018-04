Wenn der Gott des Krieges ins Rampenlicht tritt, wird es verdammt ruhig um ihn herum. So ruhig, dass selbst gestandene Monster sich verstecken oder direkt das Weite suchen. Da ist es kaum verwunderlich, dass in der kommenden Woche lediglich eine Handvoll Spiele erscheinen und sich so der Veröffentlichung von God of War stellen. Wenn ihr die Spiele in der Videozusammenfassung sehen wollt, schaut unser Video zu den Veröffentlichungen der Kalenderwoche 16 an!

Die Neuerscheinungen im Videozusammenschnitt:

Die mutigen Kandidaten, die sich von Kratos nicht einschüchtern lassen, stellen wir euch natürlich gerne auch nochmal einzeln vor:

Hero Academy 2 | 17. April

PC

Um das mittlerweile sechs Jahre alte Hero Academy auf ein modernes Niveau zu heben, bekommt der Nachfolger Hero Academy 2 jede Menge beliebte Mechaniken spendiert. Darunter sammelbare Karten und erweitere Möglichkeiten, ein Kartendeck zu erstellen.

It's Spring Again | 17. April

Nintendo Switch

Habt ihr Probleme dabei, euch die Jahreszeiten zu merken, kommt It's Spring Again wie gerufen. Hier lernt ihr spielerisch Frühling, Sommer, Herbst und Winter kennen.

Yakuza 6 - Das Lied des Lebens | 17. April

PS4

Nachdem der reguläre sechste Teil der Erfolgsserie in Japan bereits Topwertungen einfahren konnte, erscheint Yakuza 6 - Das Lied des Lebens nun auch hierzulande und erzählt ein weiteres Kapitel aus dem Leben von Kazuma Kiryu.

Jetzt Yakuza 6 - Das Lied des Lebens auf Amazon bestellen

BAFL - Brakes Are For Losers | 19. April

Nintendo Switch

Ganz im Geiste großer Topdown-Racer wie Super Off-Road bietet euch BAFL - Brakes Are For Losers jede Menge Arcade-Rennspaß für euch alleine oder auch gegen bis zu sieben Freunde.

God of War | 20. April

PS4

Auch wenn Kratos irgendwie nicht mehr der ist, der er einmal war, hat er es noch faustdick hinter den Ohren. Wie gut God of War ist und ob auch Fans der Reihe auf ihre Kosten kommen, erfahrt ihr in unserem Test: "God of War - Ein alter Gott in einer neuen Heimat".

Jetzt God of War auf Amazon bestellen

Wohin verschlägt es euch in der kommenden Woche? Lasst ihr euch einen Vollbart wachsen und verprügelt nordische Monster? Zieht es euch in den kriminellen Untergrund von Tokyo? Oder stellt ihr euch der Herausforderung, die Jahreszeiten zu erlernen? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.