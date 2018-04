Wenige Tage vor seiner Veröffentlichung wird God of War bereits mit Lobeshymnen überschüttet. Das hat nun selbst die Konkurrenz in Form des Xbox-Chefs Phil Spencer dazu veranlasst, Sony zu seinem neusten Streich zu gratulieren.

Die wohl ärgste Konkurrenz auf dem Videospielmarkt liegt heute zwischen den Konsolenriesen Sony und Microsoft. Ein gesunder Wettbewerb und mitunter eher ungesunde Konsolenkriege unter Fans und Spielern bedeuten aber nicht, dass in den beiden Unternehmen keine echten Menschen und Videospielenthusiasten arbeiten.

Dass dies durchaus der Fall ist, hat Phil Spencer jetzt einmal mehr gezeigt. Der Xbox-Chef, der sich bekanntlich auch für ein Ende toxischer Gamerk-Kultur ausspricht, hat Sony und seinem Entwicklerstudio Santa Monica auf Twitter zum neuen God of War gratuliert, wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet.

Congrats @SonySantaMonica @yosp on the review scores and the upcoming launch of God of War. Looks like a special launch for the franchise, great job.