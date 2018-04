Was ist die schönste Kombination beim Einkaufen? Genau: Hochwertige Produkte zum stark reduzierten Preis! Auf GOG.com startet nächste Woche eine große Rabattaktion, bei der ihr viele beliebte Spiele günstig abgreifen könnt. Nicht umsonst läuft die Aktion unter dem Aufhänger "Most Wanted". Es geht dabei nämlich um die beliebtesten Produktionen, die da ins Programm aufgenommen werden.

Dabei findet ihr solche Perlen wie The Witcher 3 - Wild Hunt, Baldur's Gate 2 - Enhanced Edition, Firewatch, Cuphead oder Hellblade - Senua's Sacrifice. Und das war nur ein kleiner Auszug aus dem bisherigen Programm, das wohl noch erweitert wird!

Ihr könnt GOG.com natürlich schon mal jetzt einen Besuch abstatten und eure Wünsche in der entsprechenden Wunschliste festhalten. Hier geht's direkt dorthin.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, von der Aktion zu profitieren. Nämlich, indem ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt und einen von 100 Keys für Divinity - Original Sin 2 gewinnt! Kostenpunkt: Eine Minute eurer Zeit und eine E-Mail. Warum? Weil GOG.com die Spendierhosen anhat und ihr somit beschenkt werdet.

Allerdings sollt ihr - wenn ihr einen dieser begehrten Keys haben wollt - eine kleine Frage richtig beantworten, die wir direkt von dem Troll haben, der unter der Brücke vorm Haus wohnt. Sie lautet wie folgt:

Wie heißt das Fantasy-Land, in dem die Geschichte von Divinity - Original Sin 2 spielt?

a) Riva

b) Rivella

c) Rivellon

d) Rivendell

Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff Most Wanted an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Montag, der 16. April 2018 um 8 Uhr morgens.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer einen Key erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall 100 Gewinner, die dann ihren persönlichen Key direkt als Antwort auf ihre Mail erhalten.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!