Na, dieses Wochenende schon was vor? Falls nicht, wie wär‘s mit ein paar kostenlosen Games? Bis Sonntagabend dürfen PS4 und Xbox One Besitzer nämlich Injustice 2 zocken. Keine Konsole daheim? Dann ist vielleicht der Shooter Ballistic Overkill etwas für euch, den ihr ebenfalls unentgeltlich auf Steam ausprobieren könnt. Falls euch die Games gefallen, sind sie außerdem im Anschluss allesamt im Sonderangebot erhältlich.

Hier ist der Trailer zum Superhelden Kampfgetummel Injustice 2:

In der zweiten Runde der Batman-Klopperei Injustice dürft ihr euch mit diversen Helden und Schurken aus dem DC-Universum ordentlich eins auf die Mütze geben. Das Spiel wird für seine äußerst gut funktionierende Kampfmechanik übrigens hoch gelobt.

Das alles wartet auf euch in Ballistic Overkill:

Ballistic Overkill ist ein futuristischer Multiplayer Shooter mit haufenweise Nah- und Fernkampfwaffen, einem treibenden Soundtrack und einer gehörigen Portion Wahnsinn. Ein großer Spaß für Leute mit Freunden.

Ist für euch etwas dabei? Selbst wenn die Games euch auf den ersten Blick noch nicht so recht zusagen, könnt ihr zumindest mal reinschauen. Was habt ihr schon zu verlieren? Ist schließlich kostenlos! Erzählt uns doch in den Kommentaren, wie euch die Spiele gefallen haben.