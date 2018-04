Einige Spieler, die das geheime und frühzeitige Ende von Far Cry 5 ausgelöst haben, finden sich jetzt aufgrund eines Bugs in einer immerwährenden Abspann-Schleife wieder, die das "Open World"-Abenteuer unspielbar macht.

(Quelle: Youtube, Reecey Boii)

Erst sorgt ein Bug für die ewigwährende Dunkelheit in Far Cry 5, jetzt haben einige Spieler mit einem anderen kniffligen Problem zu kämpfen. Habt ihr das geheime Ende von Far Cry 5 freigeschaltet, könntet ihr unter Umständen mit einem äußerst nervigen Fehler konfrontiert werden, der nach erneutem Spielbeginn oder nach dem Laden eines Spielstands die Credits über euren Bildschirm flimmern lässt - und das immer wieder.

In manchen Fällen wird der Bug sofort nach dem Spielstart in die offene Welt ausgelöst, in anderen Fällen bekommen die Spieler den Abspann nach der Benutzung der Schnellreise-Funktion zu sehen. Wie Kotaku berichtet, betrifft das Problem sowohl die PC- als auch die "PS4"- und "Xbox One"-Version.

Einige der frustrierten PS4-Spieler haben auf Anraten von Ubisoft versucht die Datenbank der Festplatte neu aufzubauen. Bei einigen scheint dieser Vorgang den Fehler behoben zu haben, andere berichten von keinerlei Veränderungen.

Die derzeit wohl einzige Lösung liegt darin, den gesamten Fortschritt von Far Cry 5 zu löschen und das Spiel von vorne zu beginnen. Ob das kürzlich erschienene Update 1.04 sich dem Problem der "Credits"-Endlosschleife angenommen hat, ist bislang aufgrund der spärlichen Details noch unbekannt.