Obwohl GTA 5 über eine relativ realistische Grafik verfügt, ist das eigentliche Spiel gar nicht so nah dran an der wahren Realität. Das möchte die Modifikation GunShot Wound nun ändern und verspricht Interessierten realistische Schusswunden und harte Konsequenzen für nervöse Auftritte.

Im Mehrspieler-Modus von GTA 5 ist der Realismus-Faktor schon längst Vergangenheit:

Die sogenannte GSW-Mod von SH42913 erweitert Grand Theft Auto 5 um zahlreiche neue Verletzungen, die die Schussgefechte deutlich erschweren sollen. Je nachdem wo ihr oder ein Gegner getroffen werdet, gibt es unterschiedliche Auswirkungen, die in fünf Kategorien eingeteilt werden: Unverletzt, leicht, mittel, schwer und tödlich.

Die ersten drei Stufen haben laut dem Modder kaum Auswirkungen auf die Spielmechanik und können ganz gut ignoriert werden. Werdet ihr aber schwer verwundet, könnt ihr euch schlechter fortbewegen, nicht mehr sprinten und die Kamera wird schwammiger. Ein Countdown zeigt zudem an, wie lange ihr noch mit dieser Wunde überleben könnt.

Hinzu kommt eine überarbeite Treffererkennung, die registriert, welches Körperteil ihr anvisiert und trefft. Schüsse ins Herz oder in die Sehnen haben unterschiedliche Auswirkungen. Besonders fies: Ihr könnt Gegner mit Sperrfeuer so unter Druck setzen, dass diese eventuell an einem Herzinfarkt sterben.

Den Download zur "GunShot Wound"-Modifikation findet ihr auf gta5-mods.com. Die Mod funktioniert natürlich nur im Singleplayer-Modus von GTA 5.

Nutzer, die die Mod ausprobieren wollen, sei jedoch geraten, dass die Kämpfe mitunter deutlich schwerer werden. Schon ein Treffer kann nun genügen, dass euer Charakter das Zeitliche segnet.