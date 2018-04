Liebe Leser! Es ist euch sicher nicht entgangen (nachdem wir es auf allen Kanälen unübersehbar rausposaunt haben), dass spieletipps seinen 20. Geburtstag feiert. Und was wäre ein solcher Anlass ohne entsprechende Party? Deswegen seid ihr alle herzlichst eingeladen, mit uns zu feiern!

Wir wären aber nicht spieletipps, wenn wir euch die Feier nicht noch zusätzlich versüßen würden. Anstatt von euch Geschenke zu bekommen, beschenken wir lieber euch!

Deshalb gibt es ab sofort sieben Tage lang zur Feier unseres Jubiläums jeden Tag einen anderen Preis zu gewinnen. Den Anfang macht gleich ein ganz besonders heißes Teil, dass uns großzügigerweise Nvidia zur Verfügung gestellt hat.

Zu gewinnen gibt es eine Grafikkarte der Sonderklasse: Mit der GeForce GTX 1080 Ti spielt ihr jedes Game flüssig in 4K-Auflösung und seid stets für alle VR-Anwendungen optimal ausgerüstet. Ein glücklicher Gewinner soll diesen tollen Preis erhalten. Aber so einfach geben wir ein solches Schmuckstück natürlich nicht her. Wir wollen was von euch wissen:

Erzählt uns in ein paar Sätzen eure verrücktesten Geschichten, die ihr mit spieletipps erlebt habt!

Das kann alles mögliche sein. Zum Beispiel, wie ihr auf Cheats gestoßen seid, die ihr dann bei spieletipps gepostet habt. Oder was ihr alles angestellt habt, um Komplettlösungen oder Lesertests zu schreiben. Oder gibt es irgendetwas total Abgefahrenes, was ihr mit der Community erlebt habt? Vielleicht habt ihr Freunde fürs Leben gefunden. Oder am Ende gar noch mehr als das? Lasst es uns wissen!

Schickt uns eure Geschichten per Mail mit dem Betreff Erinnerung an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Montag, der 23. April 2018 um 8 Uhr morgens.

Far Cry 5 auf den höchsten Einstellungen spielen? Mit der GeForce GTX 1080 Ti seid ihr mit dabei:

Mit der Teilnahme erlaubt ihr uns, eure Geschichte hier auf spieletipps.de zu veröffentlichen. Aus den schönsten Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Bitte gebt auch unbedingt euren Namen und eine Postadresse an, sonst können wir euch die Grafikkarte nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!