BioShock Infinite und seine beiden Vorgänger zählen zu den Spielen, die vielen Gamern auch noch Jahre nach dem Zocken im Gedächtnis bleiben. Sei es die wunderbar düstere Welt von Rapture, die Story hinter dem vergessenen Utopia oder die großen Twists, die im Laufe dieser auf euch gewartet haben. Kein Wunder also, dass der Wunsch nach BioShock 4 groß ist. Und wenn es nach der Seite Kotaku geht, dürfte dieser Wunsch schon in naher Zukunft erfüllt werden.

Denn die Seite berichtet darüber, dass einige entlassene Mitarbeiter von Deck 13 bei Take-Two einen neuen Platz gefunden haben. Dort sollen sie zunächst in ein geheimes Projekt namens "Parkside" eingeweiht worden sein. Dieses entpuppte sich dann schnell trotz etlicher Hinweise auf die Geheimhaltung als eine Fortsetzung zu BioShock. Die Arbeiten sollen bereits seit einiger Zeit laufen. Über den aktuellen Stand des nächsten BioShocks ist aber noch nicht viel bekannt.

Allerdings gibt es ein paar Fakten, die diese Gerüchte stützen könnten. So wechselte Entwickler Rod Fergusson (ehemals Gears of War) 2013 zu Take-Two. Damals wurde nicht verraten, für welches Spiel oder Studio er tätig wird. Nur, dass es in der "Bay Area" liegt. 2014 hatte Take-Two die Serie in die Hände des Entwicklerstudios 2K Marin gelegt. Und wo liegt Marin County? In der Bay Area in Kalifornien. Bislang wird allerdings nur spekuliert. Take-Two hat sich noch nicht zu den Gerüchten um BioShock 4 geäußert.