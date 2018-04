Shenmue I & II kehren noch in diesem Jahr zurück. Die Verantwortlichen bei SEGA haben bekanntgegeben, dass 2018 eine Remaster-Collection des Open-World-Klassikers erscheint. Diese soll dann auch einige Verbesserungen im Vergleich zum Original mit sich bringen. Schon jetzt dürft ihr diese Anpassungen in einem ersten Teaser-Trailer bestaunen.

Der erste Trailer zur Collection von Shenmue I & II!

Zunächst soll die Benutzeroberfläche beider Shenmue-Teile deutlich verbessert worden sein. Zudem habt ihr in der Remaster-Collection die Wahl, ob ihr mit der klassischen Steuerung durch das Abenteuer laufen wollt oder euch einer neuen Tastenbelegung widmet, die an die heutigen Gewohnheiten angepasst wurden. Für Fans des Originals wird es wohl die japanische Sprachausgabe sein, die den Ausschlag zum Kauf gibt. Diese wird nämlich erstmals international verfügbar sein. Auf dem PC lässt sich außerdem die Auflösung von Shenmue I & II komplett frei anpassen.

In Shenmue I & II spielt ihr den jungen Kampfsportler Ryo Hazuki, der zum Dojo seines Vaters zurückkehrt. Dort wird er Zeuge, wie dieser von einem Mann namens Lan Di ermordet wird. Ryo schwört, den Bösewicht zu finden und seinen Vater zu rächen und macht sich dadurch auf die Reise in die große Stadt. Wann genau Shenmue I & II für Xbox One, PS4 und den PC erscheinen, steht noch nicht fest.