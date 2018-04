In diesem Jahr feiert das Sega Mega Drive seinen 30. Geburtstag. Da dies ein ganz besonderer Termin für SEGA wird, hat das Unternehmen schon jetzt eine Neuauflage der Retro-Konsole angekündigt. Das SEGA Mega Drive Mini wird demnach noch in diesem Jahr erscheinen. Vorerst allerdings nur in Japan. Wir müssen uns indes vielleicht ein bisschen gedulden oder tiefer in die Tasche greifen.

Die guten alten Zeiten leben auch mit Sonic Mania wieder auf.

Bislang ist noch nicht viel über das SEGA Mega Drive Mini bekannt. Ob die Konsole hierzulande auch noch in diesem Jahr erscheint oder vielleicht sogar gänzlich fern bleibt, wird sich noch zeigen. Auch einen Preis, mögliche vorinstallierte Spiele oder Details zu Upgrades suchen wir vergebens.

Sicher ist allerdings, dass SEGA damit in die Fußstapfen bisheriger Konsolen-Neuauflagen treten will. Nintendo hat es schließlich mit dem NES Mini und SNES Mini bereits vorgemacht und bewiesen, dass die heutigen Zocker auch noch Bock auf Retro-Games haben.