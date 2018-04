Liebe Leser! Zum Anlass des 20. Geburtstages von spieletipps veranstalten wir in unserer Jubiläumswoche jeden Tag ein Gewinnspiel. Denn letzten Endes seid ihr es, die uns so lange die Treue gehalten haben, daher sollt auch ihr beschenkt werden!

Übrigens: Noch habt ihr die Gelegenheit, am Gewinnspiel für Tag 1 teilzunehmen:

An solchen hohen Feiertagen gibt es natürlich auch besonders schöne Preise. Heute hat sich Bandai-Namco bei den Gratulanten eingereiht und uns einen wirklich märchenhaft schönen Gewinn für euch zur Verfügung gestellt. Zu gewinnen gibt es Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs, und zwar in der umfangreichen King's Edition. Das ist im Paket enthalten:

Diorama-Spieluhr "The Evolution of a King"

Schallplatte mit Titelsong von Joe Hisaishi

Steelbook-Hülle

Making Of auf Blu-ray

148-seitiges Artbook mit Konzeptzeichnungen von Yoshiyuki Momose und LEVEL-5

Season Pass

Und weil das noch nicht reicht, gibt es von Bandai Namco noch ein paar zusätzliche Geschenke für das ohnehin schon superpralle Paket! Ihr kriegt noch zwei Tassen, einen Schlüsselanhänger, ein Pin-Set mit Figuren aus dem Spiel und obendrauf noch eine "Funko Pop"-Figur von König Evan. Alles zusammen auch noch in einem hübschen Umhängebeutel mit "Ni No Kuni 2"-Motiv.

So, wir geben euch erstmal ein paar Minuten Zeit, damit ihr das verdauen könnt. Wenn ihr damit fertig seid, lasst uns kurz darüber sprechen, wie ihr an den Gewinn kommt. Denn so ohne weiteres geben wir diesen wunderschönen Preis natürlich nicht her! Um die Chance auf den Preis zu bekommen, sollt ihr erst eine Frage richtig beantworten:

spieletipps feiert seinen 20. Geburtstag. WANN ist somit klar. Aber WO ist spieltipps zur Welt gekommen?

a) Irgendwo im Erzgebirge

b) Irgendwo im Schwarzwald

c) Irgendwo im Spessart

d) Irgendwo im Taunus

Zu schwierig? Hmmmm ... Wenn doch nur jemand einen Artikel über die Anfänge und ersten Schritte von spieletipps geschrieben hätte ...

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Geburtsort an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Dienstag, der 24. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!