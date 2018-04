Leute, schnallt euch an: GOG.com eröffnet heute den Most Wanted Sale, eine Rabattaktion, in der die beliebtesten Spiele zum supergünstigen Preis angeboten werden. Und "beliebteste Spiele" ist in diesem Fall absolut kein hohler Werbespruch, mit dem irgendwelcher Ramsch angeboten wird. Nein, ganz im Gegenteil! Was da stark vergünstigt über die virtuelle Ladentheke geht, kann sich wirklich sehen lassen!

Most Wanted: Hotline Miami 2 ist auch mit am Start

Hier ein kleiner Auszug aus dem Angebot. Wir betonen: ein kleiner Auszug:

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Baldur's Gate - Enhanced Edition

Baldur's Gate 2 - Enhanced Edition

Darkest Dungeon

The Witcher - Enhanced Edition

The Witcher 2 - Assassins Of Kings: Enhanced Edition

The Witcher 3 - Wild Hunt GOTY-Edition

Superhot

System Shock 2

Roller Coaster Tycoon - Deluxe

Roller Coaster Tycoon 2 - Triple Thrill Pack

Deus Ex - GOTY Edition

Papers, Please

Shadow Tactics - Blades of the Shogun

Shadow Warrior 2 Deluxe

System Shock - Enhanced Edition

Thimbleweed Park

Owlboy Collector's Edition

Little Nightmares

Hyper Light Drifter

Grim Fandango Remastered

Hotline Miami

Hotline Miami 2 - Wrong Number: Digital Special Edition

Das volle Programm würde den Rahmen dieser News sprengen. Hinzu kommt, dass vermutlich noch weitere Spiele in den Most Wanted Sale aufgenommen werden. Am besten, ihr stattet GOG.com schnell einen Besuch ab und setzt die Spiele auf eure Wunschliste, die ihr am sehnlichsten erwartet.

Habt ihr schon ein Auge auf ein ganz bestimmtes Schnäppchen geworfen? Oder wollt ihr lieber erstmal das gesamte Angebot durchstöbern? Egal wie, ihr werdet sicher fündig! Viel Spaß beim Shoppen (übetreibt es aber nicht)!