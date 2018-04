Jubiläumsgewinnspiel: Gewinnt einen DX Racer Chair und eine vergriffene CoD-Lootcrate

spieletipps feiert! Und wenn wir feiern, sollt auch ihr einen Grund haben, euch zu freuen. Zum Anlass des 20. Jubiläums von spieletipps veranstalten wir in dieser Woche jeden Tag ein Gewinnspiel mit vielen fetten Preisen, die teilweise so im Handel gar nicht oder nicht mehr erhältlich sind.

Noch könnt ihr an allen bisherigen Gewinnspielen dieser Woche teilnehmen. Achtet aber auf den jeweilgen Teilnahmeschluss. Hier geht's direkt zu den Feierlichkeiten:

Heute gibt sich Activision die Ehre und gratuliert mit einem wunderschönen Preis, der euch hoffentlich zum erfreuten Ausruf "Da setzt di nieder!" veranlassen wird (wenn wir das mal aus dem Bayerischen entlehnen dürfen). Und zwar gleich in zweierlei Hinsicht, denn ihr könnt einen Preis gewinnen, der in dieser Form vergriffen ist, und dazu gibt's noch einen, auf den ihr euch tatsächlich setzen könnt! Nämlich:

1 x die ausverkaufte CoD - WWII Loot Crate

1 x den DX Racer Gaming Chair

Den Inhalt der Loot Crate (ja, es gibt tatsächlich gute Lootboxen!) seht ihr gleich unter diesen Zeilen im Bild. Der stylishe DX Racer Gaming Chair spricht für sich selbst. Damit seid ihr bestens und bequem für das nächste Match positioniert und könnt euch voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren.

Der Inhalt der CoD - WWII Loot Crate.

Ganz klar, das wollt ihr alles haben! Aber wie es uns schon der Highlander beigebracht hat: "Es kann nur einen geben!" Wir fordern euch aber keinesfalls zum Zweikampf auf, stattdessen könnt ihr euch mit der richtigen Antwort auf die Gewinnspielfrage dem Gewinn einen Schritt näher bringen. Diese lautet wie folgt:

Im Gründungsjahr von spieletipps kam in Japan eine Konsole auf den Markt. Wie lautet ihr Name?

a) PlayStation 2

b) Sega Dreamcast

c) Nintendo 64

d) die erste Xbox

Zu schwierig? Denkt nach. Wie alt ist spieletipps geworden? Wenn ihr davon ausgehend ein wenig in der Vergangenheit forscht, werdet ihr sicher schnell fündig!

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Startklar an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Mittwoch, der 25. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Call of Duty - WWII: Mit dem richtigen Sitzmöbel und der geilen Loot Crate macht das Spiel gleich doppelt so viel Spaß!

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diese tollen Preise erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!